Musei San Domenico: mostre aperte durante le Festività

Durante le Festività i Musei Civici di Forlì prevedono aperture straordinarie dedicate a turisti e amanti dell'arte.

I Musei San Domenico (piazza G. da Montefeltro) insieme alle mostre "Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria" e "La fotografia di Paolo Monti" saranno aperte, oltre ai consueti orari settimanali, anche lunedì 31 dicembre (ore 9.30, ore 13.30) e martedì 1° gennaio (ore 14.30, ore 19.00).

Domenica 6 gennaio, prima domenica del mese, entrambi i musei (Pinacoteca civica in San Domenico e Palazzo Romagnoli) saranno aperti nei consueti orari domenicali ma ad ingresso gratuito, mentre per la visita alla mostra su Ferdinando Scianna sarà richiesto il normale biglietto d'ingresso.

Ultimi giorni di apertura anche per la mostra SHUL dell'artista Roberto Paci Dalò a Palazzo del Merenda (Corso della Repubblica, 72): l'installazione site specific, che traccia lo spazio con luce e suono, potrà essere visitata nei giorni: venerdì 28 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00 e sabato 29 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per chi si reca al San Domenico e vuole visitare la Pinacoteca civica e Palazzo Romagnoli insieme alla mostra "Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto e Memoria" può acquistare il biglietto integrato disponibile presso la biglietteria della mostra al costo di Euro 15,00.