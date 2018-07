Museo del teatro, apertura speciale con "Nuovi creatori di scena"

Mercoledì 4 luglio al Museo romagnolo del Teatro alle ore 21.00, avrà luogo un percorso guidato dal titolo NUOVI CREATORI DI SCENA. Oltre ai locali del museo potranno essere visitate alcune stanze del piano nobile, attualmente ospitanti gli elaborati degli studenti che hanno partecipato al progetto didattico "In quelle trine morbide.

I costumi del teatro lirico, dalla scena del museo alla creatività dell'aula", uno dei progetti vincitori del concorso "Io amo i beni culturali" bandito dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Durante l'anno scolastico alcune classi dell'Istituto d'istruzione secondaria di primo grado "Pietro Zangheri" di Forlì hanno svolto un ricco percorso di studi sul teatro lirico, proprio partendo dalla conoscenza dei materiali contenuti nel museo e avvicinandosi in prima persona al mondo della scenografia, del costume e del canto. Le studentesse dell' ITAS Saffi Alberti Indirizzo Moda hanno inoltre realizzato costumi di scena ispirati alle figure di Angelo Masini e Maria Farneti, ora ubicati all'interno delle bellissime sale Giani del palazzo. Un'occasione da non perdere per conoscere inoltre uno dei luoghi tra i più belli della città.

Le tempere ottocentesche che decorano le sale riaperte rappresentano infatti un tassello fondamentale nella storia del Palazzo Gaddi e della famiglia aristocratica che lo ha abitato.