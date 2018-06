Museo del Teatro, presentazione dell'album "Laurenzi. La finta savia"

Domenica 17 giugno 2018, alle ore 16.00, presso il Museo Romagnolo del Teatro, Palazzo Gaddi, corso Garibaldi 96, Forlì, verrà presentato il cd "Laurenzi. La finta savia - Arias" inciso dall'Ensemble Sezione Aurea - Filippo Pantieri, che contiene brani musicali di Filiberto Laurenzi, Claudio Monteverdi e altri compositori della Romagna Barocca.

Interverranno Filippo Pantieri, gli esecutori del cd e Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host. Nell'occasione alcuni brani verranno proposti da Filippo Pantieri, clavicembalo, da Marina Maroncelli, soprano, e da Caterina Morigi, soprano.

Inoltre nel corso del pomeriggio, dalle 15.00 alle 18. 00, sarà possibile visitare l'esposizione dei lavori realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo n. 7 - plesso Zangheri e dell'Istituto Tecnico Saffi-Alberti per il progetto "In quelle trine morbide. I costumi del teatro lirico: dalla scena del museo alla creatività dell'aula", che si è articolato in un vasto percorso di conoscenza e studio sul teatro lirico. La mostra è allestita nei locali di Palazzo Gaddi che sono ornati dagli affreschi di Felice Giani, riaperti al pubblico per l'occasione.

Le iniziative sono inserite nell'ambito del service promosso dai Lions Club forlivesi e dal Leo Club Forlì che ha assicurato l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche pomeriggio dall'11 febbraio e che terminerà proprio il 17 giugno.

Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.