Passione per la lirica: primo appuntamento musicale al Museo Romagnolo

In concomitanza con l'avvio della mostra “L'eterno e il tempo da Michelangelo a Caravaggio”, il Museo Romagnolo del Teatro a Palazzo Gaddi riapre la domenica pomeriggio con un' invitante rassegna di eventi musicali. Prosegue anche per il 2018 la collaborazione con il Lions Club Forlì Host, il Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, il Lions Club Valle del Bidente, Lions Club Giovanni de' Medici e Leo Club Forlì coinvolti nelle attività di “service culturale” a favore della propria comunità.

La collaborazione, avviata in via sperimentale nel corso del 2014 e consolidata negli anni successivi, mira alla promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali partendo dal rilancio, nelle forme dell'arte e della cultura, del centro storico forlivese che ospita siti museali di indiscusso interesse e offre ai visitatori un'occasione straordinaria per completare la visita del cosiddetto “quartiere dei musei” insieme al Complesso del San Domenico e a Palazzo Romagnoli.

I soci dei Lions club coinvolti, a titolo gratuito, affiancheranno il personale comunale garantendo così l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche dalle 15 alle 18 dal 11 febbraio al 17 giugno. Inoltre durante le domeniche di apertura verranno proposti incontri e appuntamenti, anche in collaborazione con Forlì Musica, tutti di argomento musicale e seguendo alcuni temi quali “la passione dei romagnoli per il ballo”, “la passione dei forlivesi e dei romagnoli per l'opera lirica” e “i luoghi dello spettacolo”.

Il primo appuntamento è per domenica, alle 16, con la prima delle “narrazioni itineranti” all'interno del museo sulla passione dei forlivesi e dei romagnoli per l'opera lirica. L'ingresso al museo e agli eventi è gratuito. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.cultura.comune.forli.fc.it .