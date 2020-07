Musica, al San Domenico terzo appuntamento musicale con i fiati dell’Orchestra Maderna

Di fronte ad un pubblico interessato anche se non gremiva i posti disponibili nell’arena San Domenico il terzo appuntamento musicale con i fiati dell’Orchestra Maderna per la rassegna Forlì Musica è stato apprezzato nell’esibizione di ieri sera. In apertura di serata il maestro Danilo Rossi ha introdotto il concerto con un discorso di benvenuto ai partecipanti dopo aver ricordato che la serata è nel programma degli eventi dell’arena San Domenico costituita da 60 appuntamenti: “È un momento emozionante – ha detto il maestro Rossi - perché dopo 4 mesi di blocco dell’orchestra il gruppo dei fiati della Maderna si ricompatta e per gli orchestrali e noi maestri di musica è una cosa importante. È importante avere il pubblico – ha rimarcato Rossi riprendendo il discorso della serata di inaugurazione della rassegna estiva forlivese - perché non c’è arte senza il pubblico. Noi ringraziamo voi per essere qui e vorrei innanzitutto fare un applauso a voi.”

L’insistenza del maestro Rossi sulla presenza del pubblico che segue i concerti, che apprezza e che richiede serate dedicate alle orchestre richiama uno degli aspetti problematici della professione, che ha particolarmente sofferto nella chiusura dei teatri, delle sale e dei luoghi della cultura durante la fase critica dell’epidemia da Coronavirus.

Infatti, il pubblico sostiene economicamente l’attività professionale degli orchestrali, in una operazione complessa nella quale con i biglietti di ingresso ai teatri, ai concerti si integrano le fonti economiche per la retribuzione professionale dei musicisti. La situazione è già piuttosto tesa e si era evidenziata particolarmente nei mesi di chiusura totale di tutte le attività culturali. Per questo sul web, per non tralasciare l’importanza della musica, varie orchestre si erano organizzate per esibizioni da casa per ciascun musicista contribuendo anche ad incrementare l’interesse per la musica proprio per i nuovi strumenti offerti dalla rete internet che è stata la principale fonte di informazione e di divulgazione nel momento della reclusione richiesta per motivi sanitari.

Il maestro Rossi ha voluto anche rimarcare la collaborazione con l’impresa sociale forlivese Cavarei, recentemente ospite su Rai2 per circa una settimana, chiamando la presidente Maurizia a illustrare i nuovi cuscini ideati e realizzati dagli utenti della cooperativa: “Cavarei ha costruito per Forlì Musica un gadget che è un cuscino realizzato con i materiali di scarto della produzione dei materassi Dorelan, che può essere acquistato nelle serate della rassegna all’Arena del San Domenico e anche questa sera lo doniamo agli orchestrali. Cavarei si occupa di persone disabili e fragili e questi cuscini sono stati realizzati in un progetto di economia circolare, con materiale di scarto reinventato per dargli un nuovo valore, confezionato dalle persone fragili. Ringrazio Danilo (Rossi, ndr) perché è un uomo di cuore e di valore e ci ha chiesto di essere partner di questa iniziativa”.

Dopo le ripetute segnalazioni del pubblico ieri sera su tutte le sedie era stato distribuito il programma degli eventi in un librettino che riporta tutte le date della rassegna. Durante il concerto il maestro Fabio Bertozzi ha illustrato i brani eseguiti introducendoli all’ascolto ed il concerto si è concluso con l’esecuzione di un bis richiesto dal pubblico.