Musica, arte e piatti genuini con "IncontrArti"

All'Agriturismo Campo Rosso di Civitella (Via Buggiana 146) appuntamento sabato 3 agosto alle 19.30 con IncontrArti, evento che unisce pittura, musica ed enogastronomia, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche e culinarie. Ad accompagnare la l'apericena a buffet nell'agriturismo sono dalle ore 19.30 la musica del trio acustico JoLi & Co e l'esposizione di opere del pittore meldolese Simone David.

Il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra) propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Musicista e pittore meldolese di origini toscane, l'artista SimoneDavid interverrà durante la serata per illustrare le sue creazioni, caratterizzate dalle atmosfere giocose e affascinanti. Un tuffo nell'arte tra sogno, favola e racconto.

Per l'occasione Katia Sandri agrichef e titolare dell'agriturismo Campo Rosso propone una fantasia di piatti a km 0 caratterizzati dalla genuinità della materia prima e dalla commistione di radici romagnole con influenze popolari internazionali.