La musica e la storia dei Beatles in uno spettacolo per aiutare le malate di tumore

Venerdì 10 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita una grande serata dedicata alla musica dei mitici Beatles, un appuntamento non solo musicale ma anche benefico, poiché supportato dallo IOR per il progetto “Le Amiche di Arianna”. Si tratta infatti di un evento dedicato a tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di tumore per aiutarle ad affrontare il percorso terapeutico.

Sul palco sale The Black Birds, una tribute band chiamata a intrepretare i successi dell'indimenticabile quartetto di Liverpool. "The Beatles'History" è un evento a metà fra il concerto e lo spettacolo teatrale per immergersi nella storia e nella musica dei Beatles.

Lo spettacolo è presentato dalla Soul Brothers Company con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e con la collaborazione di "Lyrical" Scuola di Danza.

Ingresso: 15 euro.

I biglietti sono disponibili presso: lo IOR di viale A. Costa a Forlì, Barbara e Patrizia in via Ravegnana, 346 a Forlì e I Giardini di Zen in via A. Costa, 36 a Forlimpopoli.

Info e prenotazioni: 3334563906 - 3389323064