Musica e buonumore con il Trio Iftode e Gabriele Zelli

Venerdì 16 agosto agosto, alle ore 21.00, nell'area della parrocchia di Ladino, in via Ladino 1, Forlì, il Trio Iftode e Gabriele Zelli presentano lo spettacolo "A sem di Rumagnôl - Serata in allegria", già rinviato il 28 luglio a causa della pioggia.

Gabriele Zelli racconta aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, Vlad Iftode, tastiere eseguono brani della tradizione musicale romagnola composti da Carlo Brighi detto Zaclèn, Secondo Casadei, Romolo Zanzi, Ferrer Rossi.

Ingresso libero.