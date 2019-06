Musica fra i monti: concerti di fine stagione, bande in piazza e raduno degli alpini

Cinque giorni di musica sono in programma a Santa Sofia fino a domenica.

Mercoledì 5 giugno, presso il Centro Culturale “S. Pertini”, alle ore 20.30, gli allievi dell'Associazione Musicale “C. Roveroni” si esibiranno nel saggio di fine anno.



Giovedì 6 giugno, presso la Scuola di Musica Roveroni, alle ore 20.30, si terrà il saggio di fine anno degli allievi di pianoforte e violino.



Venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, presso la “Chiesa del Crocifisso”, si svolgerà il concerto del “Coro Polifonico Roveroni”.



Sabato 8 giugno, in Piazza Matteotti, l'Associazione Musicale "Cesare Roveroni" organizza il concerto evento "Il paese degli amori", con la partecipazione dei gruppi della scuola di musica.

Il programma:

ore 18,00: esibizione del corpo bandistico "Cesare Roveroni";

ore 18,00: degustazione di piadina fritta a cura dell'Avis;

ore 19,30: cena in collaborazione con Proloco e Associazioni

ore 21,00: concerto di Heartless, Highlanders, Evergreen, Roveroni Big Band



Domenica 9 giugno, presso la Galleria d'Arte “Vero Stoppioni”, sarà possibile visitare la mostra fotografica “La Dolce Vita nella Fotografia di Giovanni Valbonesi”. Orario di apertura della Galleria: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00



Sempre domenica 9 giugno, a partire dalle ore 10.00, si terrà il diciannovesimo “Raduno degli Alpini alla Rondinaia”. Programma della giornata:

ore 10.00: alzabandiera e deposizione corone presso i monumenti

ore 10.15: convegno “La montagna, l'ambiente, gli alpini”, con Gianluca Galletti e Oscar Bandini come relatori

ore 11.20: Santa Messa

ore 12.15: pranzo alpino e a seguire intrattenimenti vari

ore 16.30: ammainabandiera

Saranno presenti autorità militari, religiose e civili, unitamente agli stimati reduci.

Parteciperà il Corpo Bandistico “C. Roveroni”.