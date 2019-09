Musica, danza e giocolieri protagonisti: Predappio diventa per la prima volta "buskers"

Venerdì si svolgerà la prima edizione del “Predappio Buskers”, una serata a base di musica, giocoleria, circo e danza che animeranno le vie del centro. A intervalli regolari di 30 minuti prenderanno avvio spettacoli mozzafiato ed entusiasmanti, esibizioni divertenti e concerti originali che lasceranno il pubblico senza parole. Gran parte degli artisti coinvolti in questa prima edizione dell’evento sono originari del territorio, come Jgor Es, busker forlivese con alle spalle un’esperienza internazionale davvero interessante o Alessio Magnani, fuochista di Meldola che si ispira nelle sue esibizioni alle atmosfere medievali.

Nel ricchissimo cartellone di spettacoli in programma spicca senz’ombra di dubbio quello di Viki Bazzocchi della scuola Danza Aerea Predappio. L’artista si cimenterà in un numero in sospensione con tessuti, in coppia con Fabrizio Arnelli (inizio spettacolo alle 22 in Piazza Garibaldi). Ospiti graditissime dal ravennate, le Nefertari's Dancers, spettacolare gruppo di danza orientale nato nel 2005 dalla passione ed esperienza dell’insegnante e coreografa Caterina Leonardi.

Nel corso della serata, inoltre, saranno presenti un mercatino degli hobbisti situato in zona asilo Santa Rosa e tre postazioni food che proporranno tante specialità gastronomiche locali ma non solo. Hamburger gourmet, cucina thailandese, arrosticini, birra artigianale, dolci: insomma, il pubblico avrà l’imbarazzo della scelta in una serata ricca di spettacoli, spensieratezza e divertimento.

L'ingresso è gratuito, ma siate generosi con gli artisti.

Il programma completo degli spettacoli

ore 19.00 Esibizione Stelle Cadenti Predappio, Viale Matteotti verso Piazza S.Antonio

ore 19.30 Inizio Mercatino e Food trucks, Viale Roma presso Santa Rosa, Piazza Garibaldi e Scuole Elementari

ore 20.00 Spettacolo bolle di sapone, viale Matteotti davanti alle Scuole Elementari

ore 20.30 Inizio spettacoli dei musicisti nelle zone indicate dalla mappa

ore 21.00 Vicky Bernoccola, cerchi, Viale Roma davanti ad asilo Santa Rosa

ore 21.30 Nefertari's dancers, Viale Matteotti davanti a Scuole Elementari

ore 22.00 Viky e Fabrizio, tessuti aerei, Piazza Garibaldi

ore 22.30 Jgor, equilibrista, Viale Matteotti

ore 23.00 White Circus, fuoco e ritmo, Piazza Garibaldi

ore 23.30 Alessio Magnani, fuochista, Piazza Garibaldi

ore 00.00 Manuel, bandiere e fuoco, Piazza Garibaldi

ore 00.30 Jam session artisti, Piazza Garibaldi