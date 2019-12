Musica e apericena con il trio acustico JoLi & Co

All'Agriturismo Campo Rosso di Civitella (Via Buggiana 146) appuntamento sabato 7 dicembre alle 19.00 con IncontrARTI evento che unisce pittura, musica ed enogastronomia, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche e culinarie. La serata avrà come tema gli anni '80 con un menù studiato ad hoc accompagnato dalla musica del trio acustico JoLi & Co e dall'esposizione di opere di Massimo Baldini.

Il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra) ripercorrerà alcuni dei brani più celebri degli anni '80 e non solo, declinati in una proposta originale e ricercata. Un racconto sonoro inedito nel quale le tre voci armonizzate e le trame acustiche daranno vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ospite dell'incontro di sabato 7 dicembre sarà Massimo Baldini, artista che esprime il proprio pensiero in opere che uniscono materia e composizione grafica, ritrovando l'ironia e il gusto per il gioco di ispirazione dadaista. Classe 1968, artista da sempre, Baldini negli ultimi quindici anni fa conoscere le proprie opere partecipando a diverse manifestazioni, esponendo in gallerie d'arte e presso fiere dedicate come Vernice e Contemporanea. È fra i fondatori del laboratorio Quarantotto, dove sperimenta ed elabora uno stile espressivo molto originale e riconoscibile. Nelle proprie opere fa uso di oggetti con valori simbolici ed evocativi il cui scopo è invitare lo spettatore ad aprire la mente e ad interrogarsi con la massima leggerezza.

Katia Sandri agrichef e titolare dell'agriturismo Campo Rosso proporrà per l'occasione un buffet ispirato ai più famosi piatti degli anni ottanta, un viaggio a ritroso nel tempo, un gioco gastronomico, ma sempre con proposte caratterizzate dalla genuinità della materia prima (in prevalenza bio) di produzione aziendale o locale.

Apericena dalle 19,00. Buffet e consumazione 15 €. Informazioni e prenotazioni: 3805142609