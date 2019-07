Musica e arte il trio acustico JoLi' & Co e un tris di pittori forlivesi

Martedì 23 luglio all'Orto di Sophie (Via Decio Raggi 403/C, Forlì) appuntamento con IncontrArti, progetto a cura di JoLi' & Co. che unisce pittura e musica, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche. Dalle 21.00 musica live con il trio acustico JoLi' & Co. ed esposizione di opere dei Grovignani, progetto artistico che riunisce i pittori Franco “Grota” Gianelli, Vanni Perpignani (entrambi predappiesi) e il castrocarese Paolo Vignali.

Composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra), il trio acustico JoLi' & Co. propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ad impreziosire il live musicale saranno le colorate tele dei Grovignani, un trio artistico creato nel 2010 dai pittori Franco “Grota” Gianelli, Vanni Perpignani e Paolo Vignali, autori di opere d'arte a sei mani nelle quali i diversi stili dialogano tra loro. Ne I “Grovignani” confluiscono i percorsi artistici e culturali dei tre artisti, uniti da un legame di amicizia e dalla comune ironia nell'affrontare la vita. Con contributi a staffetta, i tre pittori si alternano per dare vita a creazioni uniche e originali, opere nelle quali il significato si rivela ed evolve pennellata dopo pennellata, artista dopo artista, lasciando all'osservatore la libertà di interpretarlo e di coglierne il senso finale.

Già protagonisti di numerose mostre sul territorio, I Grovignani saranno ospiti martedì 23 luglio all'Orto di Sophie per raccontare e illustrare la loro arte.

L'evento si inserisce nell'ambito dei martedì “Orto in Relax”, per una serata all'insegna di buona musica, arte, cibo e benessere.