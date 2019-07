Due serate dedicate alla musica e al buonumore a Ladino

La suggestiva area parrocchiale della Chiesa di Ladino, via Ladino 1, Forlì, per due sere ospita musica e buonumore.

Sabato 27 luglio, alle ore 21.00, è in programma un incontro dal titolo "I matti di Seguno"; letture, musiche e commenti sotto le stelle con i Flysuit.

Si prosegue domenica 28, allo stesso orario, con il Trio Iftode e Gabriele Zelli, protagonisti di una serata all'insegna della musica popolare romagnola, di quella internazionale e del buon umore. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno brani di Carlo Brighi detto Zaclèn, Secondo Casadei, Romolo Zanzi, Ferrer Rossi, Joahnn Strauss, Franz Lehár, Vittorio Monti, Maurice Jarre, George Enescu, Jahannes Brahms, Ennio Morricone, Nino Rota. Gabriele Zelli racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli.

Al termine di entrambi gli appuntamenti "piccola" nota gastronomica. Partecipazione libera. Per informazioni 3421284280.