Musica e parole. Dal libro di Ugo Grandis alla musica del Macola Duo

Sabato 12 gennaio è una giornata di parole e musica al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14.

Si comincia alle ore 18.00, con la presentazione del libro “GUERRA ALLA GUERRA!” di Ugo De Grandis. Sarà presente l'autore.

Il libro, frutto di un’accurata ricerca d’archivio, arricchita dai memoriali di alcuni tra i protagonisti, ricostruisce l’inchiesta condotta nella primavera del 1917 dal Comando supremo per reprimere la propaganda pacifista tra i militanti socialisti, inquadrati sotto le armi e civili.

Le indagini, condotte in varie regioni d’Italia, portarono all’arresto di una cinquantina di persone e all’istruzione del cosiddetto “processo di Pradamano”, il più grande procedimento penale del 1° conflitto mondiale, voluto da Cadorna per reprimere la stanchezza e il dissenso che percepiva sempre più crescente tra le truppe e la popolazione per quella che anche Benedetto XV aveva definito “inutile strage”.

Ma il collegio difensivo messo in campo dal PSI sottrasse alla fucilazione e a lunghe pene detentive i socialisti processati, che dopo la fine del conflitto tornarono a fare politica attiva, subendo persecuzioni da parte del fascismo, partecipando poi alla Resistenza e rivestendo ruoli dirigenti nel secondo dopoguerra.

Alle ore 21.30 il palco viene lasciato alla musica del Macola Duo. Si ascoltano le canzoni tratte dagli album di Macola e Vibronda in chiave acustica, in italiano e in lingua romagnola, dal 2006 fino ad arrivare al 2018 con l'ultimo disco "Io resisto". Macola voce e chitarra classica, Filippo Francesconi chitarra elettrica.

Ingresso con la tessera del Circolo.