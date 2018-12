Musica e vin brulè nel Capodanno di Santa Sofia: dagli alpini al jazz

Lunedì 31 dicembre, nel pomeriggio, alla Casa di Riposo San Vincenzo de' Paoli, il gruppo Alpini Alto Bidente chiude il 2018 con canti e vin brulè.

Sempre lunedì 31, al Teatro Mentore, Cenone di Capodanno organizzato da ASD Santa Sofia (info 348 7658806 - 348 2208569).

Il 2019 si aprirà, invece, con tanti appuntamenti musicali: martedì 1, alle ore 15.00, Servizio Musicale del Corpo Bandistico “C. Roveroni” nelle piazze e nelle vie di Santa Sofia mentre a alle 16.30, nella Chiesa di san Pietro a Corniolo, Artusi Jazz propone l'esibizione del pianista Teo Ciavarella “Very Early”. Ciavarella ha costruito negli anni una sua dimensione musicale dove tutte le contaminazioni hanno un senso, dove ogni elemento - apparentemente distante - è in realtà organico all'insieme. Ingresso libero.

Mercoledì 2 alle ore 16.00, al Centro Culturale “Pertini” di Santa Sofia, nell'ambito di Artusi Jazz si terrà la conferenza di Enrico Merlin “Il jazz e i cantautori – Storie di universi paralleli”, ad ingresso libero. In serata, alle ore 21.30 al Teatro Mentore, sempre per la rassegna Artusi Jazz, Gino Paoli e Danilo Rea in “Due come noi che...”. Info e prenotazioni: Artusi Jazz 340,5395208 – 348.4388553.