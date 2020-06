Musica ed energia sul palco con i Mobius

Dopo il lockdown torna la musica live a L'Orto di Sophie, in via Decio Raggi 403/C a Forlì. Domenica 5 luglio, ore 21.00, sul palco per il primo concerto della stagione ci sono i Mobius.

Mobius è una band composta da Sara Ghtami (voce), Ermal Paloka (chitarra elettrica), Manuel Giovannetti (batteria) e Nicola Pazzi (basso). Il gruppo si esibisce con un repertorio di brani inediti di vario genere con un'energica impronta funk, oltre che da una vasta gamma di cover dal rock al pop.

Prenotazione necessaria per poter partecipare.