Tutto il groove degli anni '70 con gli storici dj

Sabato 30 marzo il Naima club di Forlì ospita la serata We got the groove: una notte di musica con i grandi Dj che hanno lasciato un segno negli anni 76-78 nelle discoteche più importanti e storiche d'Italia.

In consolle: Dj Mozart Claudio Rispoli e Luca Rubens Reggiani con i Dj residents Paganini e Captain Mirko.

Costo serata con cena: euro 25.

Costo serata dopo cena: euro 15 con consumazione.

Ingresso serata con cena più spettacolo: ore 20.30.

Ingresso serata dopo cena solo spettacolo: ore 22.00.