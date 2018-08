Musica irlandese con Gli etilisti noti

Martedì 7 agosto, alle ore 21.00, nel piazzale antistante la Chiesa di Ladino, via Ladino 4, a Forlì, si terrà una serata dedicata alla musica irlandese con il gruppo "Gli Etilisti Noti". Durante il corso dell'iniziativa verranno proposte spezzoni dello spettacolo "Io sono fuoco" che verrà presentato da "Il Raggio di Sole".

Il gruppo forlivese degli "Etilisti Noti" è formato da Annalisa Licata, voce, Filippo Barucci, chitarra acustica, e Arlo Zenzani, violino e chitarra classica, tutti e tre provenienti da diverse realtà musicali e teatrali che hanno deciso di unire le loro esperienze per creare nuovi arrangiamenti in chiave rigorosamente acustica e brani editi del panorama italiano e internazionale; nel caso di Ladino la musica irlandese.

Il centro "Il Raggio di Sole" ha in gestione il maneggio di via Pertini a Forlì, adiacente al Parco Urbano Franco Agosto, e promuove la pratica equestre a scopo terapeutico, ricreativo e sportivo per persone con disagio fisico e psichico. Un'attività che ha portato anche all'allestimento di momenti di intrattenimento rivolto a tutti i cittadini che verranno presentati durante la serata.

Partecipazione libera. Per informazioni 3421284280.