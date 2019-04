Fiati in Jazz: reading e musica sulle ali della libertà

L’aula Magna del Liceo Artistico e Musicale di Forlì, giovedì 11 aprile, dalle ore 18.30, ospita l’evento finale dei progetti Fiati in Jazz, coordinato dai docenti Quitadamo, Pozzi e Lombini, e Il suono della libertà, che ha visto la collaborazione delle docenti Faedi, Forni e Maltoni.

Nelle cornice dei lavori realizzati dagli studenti della sezione Arti figurative della classe 4A si svolge un reading accompagnato dalla sezione fiati del Liceo. L’evento è preceduto da una lezione su “Il moro nell’arte” a cura del prof. Marco Vallicelli.

Il filo conduttore che lega i due progetti è la libertà, intesa come diritto fondamentale di ogni essere umano, e come autonomia creativa di ogni espressione artistica, qui rappresentate dalla lotta per i diritti civili, fortemente sostenuta da Martin Luther King, e dall’energia della musica jazz.