Una serata a tutto tondo con il vernissage musicale di Anna Monterisi

Una serata di arte a tutto tondo, quella in programma domenica 16 febbraio al Bistrot Colonna di Bertinoro, dove all'aperitivo delle 19 va in scena un inedito vernissage musicale a cura di Anna Monterisi, pittrice e musicista, che espone alcune delle sue tele accompagnando la sua personale con un concerto al sassofono.



Musica e pittura: due arti affini a cui la Monterisi si è dedicata con assoluta spontaneità fin da giovanissima, coltivando in parallelo gli studi di decorazione pittorica all'Istituto d'Arte e il percorso di formazione in Conservatorio, dove ha spaziato dal clarinetto al sax, strumento che più di ogni altro le ha permesso di esplorare generi musicali diversissimi, grazie alla sua versatilità.



Anche il repertorio pittorico e musicale che va in mostra domenica è un autentico mix di originalità: “Musicalmente ho optato per un dualismo tra le forti passioni del tango nuevo e la leggerezza dello smooth jazz, e anche nella selezione dei miei quadri ho scelto di procedere per stili differenti, proponendo da un lato opere dalle atmosfere quasi metafisiche e dai tratti sfumati, e dall'altro tele realizzate con richiami all'impressionismo, in cui le pennellate si fanno al contrario nitide e sovrapposte”, spiega l'artista.



Una scelta - o necessità -, quella di coltivare più forme d'espressione, che rispecchia un approccio squisitamente eclettico al mondo dell'arte: “Per me l'eclettismo è potermi raccontare attraverso canali comunicativi diversi - spiega Anna -. Le mie due passioni artistiche convivono alla pari e si alimentano a vicenda; musica e pittura sono due strumenti complementari per esprimere appieno il mio mondo interiore e le mie intuizioni sul mondo”.



L'appuntamento con il vernissage musicale di Anna Monterisi è al Bistrot Colonna di Bertinoro, in Via Arrigo Mainardi, 10/12. Apericena dalle ore 19 (costo € 13), dj-set dalle 21.30.