Il documentario "La musica, un ponte fra i popoli"

Proseguono le presentazioni del documentario "La musica, un ponte fra i popoli" realizzato da Fucina Monteleone nel 2018 per fissare emozioni, impressioni, valori del progetto dell'associazione No.Vi.Art (Arti per la non violenza) di Forlì-Cesena.

L'8 giugno (ore 21) è la volta del pub Abbey di piazzetta della Misura a Forlì: alla presentazione del film si accompagna quella del progetto e dei suoi obiettivi. E intanto fervono le attività in vista del summerclass 2019, che si svolgerà a Forlì dal 6 al 15 luglio prossimi, e che oltre ai paesi ormai da anni partner del progetto come Kosovo, Slovenia, Spagna o Macedonia, quest'anno accoglie la new entry, la Grecia del prestigioso Athens Conservatoire of music.