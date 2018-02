Musica rock, al birrificio Mazapègul arrivano i Flysuit

Un "venerdì rock" nella vallata bidentina: nei locali del brewpub del birrificio Mazapègul di Civitella arrivano i giovani forlivesi "Flysuit".

La giovane band inizierà il proprio 2018 concertistico nei monti della valle del Bidente.



Nati nel 2014, i Flysuit rappresentano un vero e proprio baluardo della musica d'autore del territorio, in un periodo in cui scrivere canzoni è sempre più difficile.



L'inizio del concerto è fissato per le ore 22:00.