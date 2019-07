Musica e sapori romagnoli con l’Agrifest sotto le stelle

Un campo di mirtilli in una notte di mezza estate, una manciata di goloserie contadine e qualche cocktail romagnolo, accompagnate dalla musica dal vivo: sono gli ingredienti di una festa contadina da godere sotto le stelle.

Sabato 3 agosto, nel campo adiacente la casina di legno Rio del Sol di Forlì, in via dei Sabbioni, va in scena la prima Agrifest organizzata dall’azienda agricola faentina in collaborazione con la cantina La Sabbiona.

Dalle ore 20 alle 24 spazio ai sapori romagnoli della campagna con piadine farcite, barbecue e altre leccornie di stagione accompagnate dai vini fermi e spumanti dei colli faentini e dagli originali cocktail di frutta e vino nati dalla collaborazione delle due aziende agricole. Ad allietare i presenti spaziando tra valzer e groove dance è l’Orchestrina Vico Vecchio oltre al dj set.