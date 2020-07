Musica senza rumore: torna il Silent Party in piazza

Torna il Silent Party a Castrocaro: una vero e propria festa da ballare, ma con la musica in cuffia. Appuntamento venerdì 17 luglio alle 21.30 in piazza Machiavelli a Castrocaro dove si potrà danzare fino a tarda notte con le grandi hit del momento, senza disturbare il vicinato.

Tutti quelli che vogliono partecipare al party devono noleggiare una cuffia con led colorati e poi scegliere fra le varie scalette musicali proposte dai tre dj presenti. Sul canale verde il meglio del hip hop, reggaeton e trap; sul canale rosso dance '90, musica italiana e trash; infine nel canale blu si ascolta un mix di musica commerciale e techno. Basta un click per passare da una scaletta all’altra

Il quantitativo di cuffie è limitato a causa delle attuali disposizioni antiCovid-19. E' consigliabile prenotarsi all’evento tramite Whatsapp al 345.8932478 (scrivendo nome cognome silent Castrocaro; la prenotazione è individuale). Il costo è di 8 euro per l’ingresso, 2 euro in più per chi si presenta direttamente al party dopo le 22. La consegna delle cuffie ai partecipanti inizia alle 21 dietro presentazione di un documento di riconoscimento.