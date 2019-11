Musica tradizionale e buon cibo per il secondo "Flachra Memorial party"

Venerdì 27 dicembre dalle ore 20:00 presso il Petit Arquebuse di Forlì (Corso Garibaldi 52) si tiene il secondo "Flachra Memorial party".

Anche quest'anno si celebra il "Fiachra Memorial party", serata informale e conviviale in memoria di Fiachra Stockman, scomparso il 22 dicembre 2017. Arrivato a Forlì nel 1979 da Belfast, fu un amatissimo docente della SSLMIT, il fondatore della British School, ma soprattutto un appassionato divulgatore della cultura irlandese in Romagna.

Gli amici di sempre e i famigliari si riuniscono al Petit Arquebuse di Forlì, assieme a chiunque abbia voglia di partecipare, per ricordarlo ed omaggiarlo in una serata caratterizzata da una session aperta di musica tradizionale, letture scelte per raccontare l'Irlanda e buon cibo.