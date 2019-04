Cadute e risalite nel musical "L'impero dei Leone"

Sabato 13 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena il musical "L'impero dei Leone" della compagnia OGM - organismi geneticamente musicali.

Lo spettacolo narra le avventure di una giovane ragazza di nome Adele che lotta per affrontare le responsabilità dell’età adulta e il proprio predestinato ruolo come presidente di una grande azienda. Tra un padre che non vede l’ora che ciò avvenga e uno zio che invece trama per sovvertire i piani, tra amore, amicizia, invidia, destino e coraggio, Adele dovrà mettere tutto in gioco per trovare la propria strada.

Un musical corale fatto da personaggi indimenticabili nel bene e nel male, una storia di cadute e di risalite, uno spettacolo che fa ridere e riflettere. Un cast di 21 attori, ballerini e cantanti per una storia indimenticabile con le musiche del Re Leone. Regia: Luca Mancini e Andrea Zoli. Ingresso 15 euro, ridotto 12 (under 25 e over 65). Per info e prenotazioni: 349 9503847.