Nada in concerto per il tour del nuovo disco “È un momento difficile tesoro”

Nada giunge in concerto nell'entroterra romagnolo. Il 7 settembre la cantautrice giunge a Nespoli, in un inedito duo, in occasione del Festival Mosto.

La data fa parte del tour di presentazione di “È un momento difficile tesoro”, l'ultimo album di inediti di Nada.

L’album “È un momento difficile, tesoro” vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amore di cui Nada è capace, “È un momento difficile, tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, seguito dal secondo brano estratto, la title track “È un momento difficile, tesoro”.