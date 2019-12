L'allegria di Natale in centro tra caldarroste, vin brulè, spettacoli e tanto altro

Un altro weekend di festa a tema natalizio si prepara a scaldare l'atmosfera nel centro di Forlì.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre all'Ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica la casetta di Babbo Natale propone tante iniziative per le festività e per i regali. Babbo Natale e la sua Crew di elfi aspettano i bambini per scrivere le letterine e consegnarle.

Nella Casetta di Cristallo in piazza San Carlo, sabato dalle 10, si trova il Natale tra storie e colori: letture animate e realizzazioni di creazioni a sfondo natalizio. Sempre sabato alle 15.30 si vive tutta la magia di Natale con canti e laboratori manuale.

Domenica alle 10.15 e alle 11.00 si tiene lo spettacolo teatrale "Un amore buono come il sale. Alle 15.30 c'è invece Christmas Movelab, laboratori creativi e di gioco motricità, per condividere la magia del Natale.

Il 15 dicembre alle 18.00 si scaldano Le domeniche del Corso con caldarroste, vin brulè e i dolci di “Fofò” con musiche di Natale live in corso Diaz.

Sempre domenica, alle 11.45, nella Sala del Refettorio del San Domenico si tiene un concerto aperitivo con visita guidata. Costo: € 8,00.