Si accendono le feste natalizie: tra mercatini, pista di ghiaccio, tombola e momenti gustosi

Le luci e le atmosfere del Natale invadono le vie di Forlimpopoli, con la cittadina artusiana che si prepara ad accogliere la festa più attesa dell’anno. In programma un calendario ricco di iniziative che allietano questo magico periodo.

Tanti appuntamenti importanti, tra cui l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie, il divertimento tutti i pomeriggi con la pista del ghiaccio in Largo Paolucci. Nei fine settimana ci si ristora con le caldarroste del Gruppo Alpini Forlimpopoli e la cioccolata calda dell'Ass.ne Papa Giovanni XXIII. A tutto questo si aggiungono la mostra "I-brick un mondo di mattoncini" a Villa Bertaccini e il presepe animato dal 25 dicembre al 2 febbraio nella Basilica di San Rufillo.

Il programma

Sabato 7 dicembre 14 - 19 in Piazza Garibaldi allegria con Natale in Rocca. Il Mercatino

16,30 al Maf i laboratori creativi a cura di RavennAntica.

17 in Piazza Garibaldi E Largo Paolucci: Accensione del grande albero di Natale e Inaugurazione della pista del ghiaccio con ospite a sorpresa. Intrattenimento con gli zampognari della Scuola di Musica Popolare.

Dalle 16,30 in Piazza Garibaldi apre lo stand gastronomico di AVIS Forlimpopoli.

Domenica 8 dicembre 9,30 - 19 in Piazza Garibaldi allegria con Natale in Rocca. Il Mercatino

12 in Piazza Garibaldi pranzo in piazza con AVIS Forlimpopoli e intrattenimento con Marching Band Bertinoro.

15,30 - 18 in via Andrea Costa 30-34: Natale e natura. Laboratorio di creazione di decorazioni natalizie a cura di Spinadello- Centro Visite Partecipato.

Giovedì 12 dicembre 19,30 in piazza Fratti si tiene una visita guidata a monumenti, musei e mostre d’arte della città e rinfresco a cura del FAI giovani.

Sabato 14 dicembre, ore 12 in Piazza Garibaldi pranzo in piazza con Gemellaggi del Gusto e ORE 14,30 Paese che vai, Natale che trovi. Animazione a cura di Roberto Fabbri.

14 - 19 in Piazza Garibaldi allegria con Natale in Rocca. Il Mercatino

16,30 al Maf laboratorio creativo a cura di RavennAntica.

17 al Cinema Teatro Verdi: Ho un arcobaleno nella testa spettacolo teatrale a cura di Ass. Mariette e Casa Artusi.

Domenica 15 dicembre, ore 9,30 - 19 in Piazza Garibaldi allegria con Natale in Rocca. Il Mercatino

10 al Cinema Verdi Presentazione della XXX edizione della rivista Forlimpopoli. Documenti e Studi.

in Piazza Garibaldi Stands delle scuole di Forlimpopoli, Pranzo in piazza con E’ Goz e Arriva Babbo Natale a cura di Club Ferrari

Spettacolo con gli sbandieratori della Pro loco

14.30 allo Spinadello: Ghirlande di Natale: passeggiata e workshop

17 alla Sala Aramini: Entroterre Folk Concerto a cura della Scuola di Musica Popolare

20,45 alla Basilica di San Rufillo: Concerto di Avvento Concerto a favore di AVSI

Lunedì 16 dicembre, ore 21 alla chiesa del Carmine: Concerto Jazz a cura di Ass. Daidejazz

Giovedì 19 dicembre, 17,30 al Cinema Teatro Verdi: Saggio di Danza a cura della Scuola di Danza

Sabato 21 dicembre, 10,30 alla Sala del Consiglio: Letture animate con Gianni Giunchi

15 - 20 in Piazza Pompilio e via Costa: Garage Sale mercato vintage con musica dal vivo + dj set

15 in via Ho Chi Min la Festa di Natale a cura di Conad, Auser e esercenti del Centro Commerciale

16,30 MAF dei piccoli a cura di RavennAntica

Domenica 22 dicembre 10 - 19 in Piazza Pompilio e via Costa: Garage Sale mercato vintage con musica dal vivo + dj set

12 in piazza Garibaldi: Pranzo con i cappelletti delle Mariette

15 allo Spinadello: Winter is coming! passeggiata e brindisi

15 chiesa dello Spirito Santo: Presepe vivente

Lunedì 23 dicembre appuntamento con il Mercato ambulante straordinario

Martedì 24 dicembre alle 20,45 al Nuovo Piccolo Club: Tombola di Natale

23 Nel Palazzetto dello Sport: la Santa Messa di Natale

Sabato 28 dicembre, 10,30 nella Sala del consiglio Letture animate con Gianni Giunchi

14,30 in piazza Garibaldi: Il bene non fa rumore animazione con R. Fabbri

15 nella Sala del consiglio: Aspettando l’anno nuovo laboratorio per bambini a cura di Ass. Amici dell’Arte

15 in piazza Garibaldi: Il cielo sopra Kibera documentario e canti natalizi con Giampiero Pizzol a cura di AVSI

16 in piazza Garibaldi: Musica con la band Azimut

16,30 al Cinema Teatro Verdi: Un marid da spusé commedia dialettale a favore di CRI Forlimpopoli-Bertinoro

Domenica 29 dicembre alle 12 in piazza Garibaldi: Pranzo in piazza con Gemellaggi del Gusto

15 nella Sala del consiglio: Aspettando la Befana laboratorio per bambini a cura di Ass. Semini

15,30 in piazza Garibaldi Musica con la band FORMER CHILD

15,30 - 18 in via Andrea Costa 30-34: Acqua, cosa ci racconta? laboratorio per tutti a cura di Spinadello-Centro Visite Partecipato.

20,30 al Nuovo Piccolo Club: Tombola del Riciclo per Bambini del Mondo

Sabato 4 gennaio alle 15 nella Sala del consiglio La Befana laboratorio con Ass. Amici dell’Arte

17 nella Sala del consiglio: Premiazione dei vincitori del primo concorso per le luci natalizie più belle della città

20,45 al Nuovo Piccolo Club: Tombola del Riciclo per Bambini del Mondo

Domenica 5 gennaio

9,30 al Parco urbano L. Lama: Camminata e visita agli alberi centenari a cura del Gruppo Funghi e Flora

12 in piazza Garibaldi: Polentata con Pro Loco

15 e 16 nella Sala del consiglio: Laboratorio per bambini a cura di Ass. Semini

16 in via Andrea Costa: Aspettando la Befana Festa a cura della Protezione Civile e degli esercenti della via

20,45 al Nuovo Piccolo Club: Tombola della Befana

Lunedì 6 gennaio, alle 9,10 e 10,50 al Cinema Teatro Verdi: Il Cartone animato della Befana

11 a Casa Artusi: Concerto Jazz a cura di Ass. Daidejazz

14,30 in piazza Garibaldi: Festa della Befana a cura di Bennet con Club De Pasador e Pasqualotti con Gruppo Funghi e Flora