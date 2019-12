Weekend dell'Immacolata a Forlimpopoli: si accende l'albero e si pattina sul ghiaccio

Le luci e le atmosfere del Natale invadono le vie di Forlimpopoli, con la cittadina artusiana che si prepara ad accogliere la festa più attesa dell’anno. In programma un calendario ricco di iniziative che allietano questo magico periodo. Tanti appuntamenti importanti, tra cui l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie, il divertimento tutti i pomeriggi con la pista del ghiaccio in Largo Paolucci. Nei fine settimana ci si ristora con le caldarroste del Gruppo Alpini Forlimpopoli e la cioccolata calda dell'Ass.ne Papa Giovanni XXIII.

Sabato dall 14 alle 19 appuntamento col Mercatino di Natale in Rocca, mentre alle 16,30 al Maf ci saranno i laboratori creativi a cura di RavennAntica. Alle 17 in piazza Garibaldi si accende l'albero di Natale e apre la pista di pattinaggio in piazzale Paolucci alla presenza della pattinatrice Anna Remondini e il campione paralimpico Loris Cappanna. Intrattenimento con gli zampognari della Scuola di Musica Popolare. Dalle 16,30 in Piazza Garibaldi apre lo stand gastronomico di Avis Forlimpopoli.

Domenica dalle 9,30 alle 19 allegria con Natale in Rocca e il Mercatino. Alle 12 in Piazza Garibaldi pranzo in piazza con Avis Forlimpopoli e intrattenimento con Marching Band Bertinoro. Dalle 15,30 alle 18 in via Andrea Costa 30-34 appuntamento con "Natale e natura", laboratorio di creazione di decorazioni natalizie a cura di Spinadello- Centro Visite Partecipato. Il Comune ha istituito un concorso che premia le luci natalizie più belle della città. La foto va inviata alla pagina Facebook dell’ufficio turistico col tag "forlimpopolicittartusiana". Saranno premiati gli allestimenti più belli in negozi e case.