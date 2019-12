Divertimento ed emozione sul ghiaccio: il Natale sulla pista di pattinaggio

Non si può sfuggire all'ormai tradizionale appuntamento sui pattini nel cuore della città: anche quest'anno in piazza Saffi, fino al 12 gennaio, ci si diverte sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Pattinare sul ghiaccio, nella struttura di 30 per 15 metri, è un’occasione da non perdere per tutti i forlivesi e i turisti.