Giostre, mercatini, birra artigianale e luci: si accende il Natale

Si accende il Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La rassegna “Sotto una buona stella”, guidata dalla Renna Cometa, si apre venerdì 6 dicembre con le letture in Biblioteca (anche il 13 e 20 Dicembre), per proseguire l’8 dicembre con Al Bancheti Ad Nadel a Terra del Sole e la Festa della Castagna con gli Alpini a Castrocaro (A e Fog D’Nadel dal 24 dicembre al 6 gennaio).

Per i più piccoli, ma non solo, è stato allestito il laboratorio degli Elfi di Babbo Natale, uno spazio caldo e accogliente, impreziosito dall’allestimento di Monica della Cartoleria Raffoni di Forlì, che tutti i giorni festivi dal 7 dicembre al 6 gennaio, divertirà i bambini con animazioni, letture, laboratori creativi di Tata Fata e ArteCreativaLab e la consegna delle letterine a Babbo Natale (Sala Don Bosco).

Domenica 8 dicembre si accendono le magiche luci del Natale e in piazza Mazzini diventa il luogo perfetto per fare un giro sul Brucomela magico o fare salti altissimi sul Jumping.

Ma non è tutto: da quest’anno in Natale sarà anche in Piazzetta (Piazza Machiavelli); nelle tipiche casette di legno sarà possibile assaporare birra artigianale e cibi della tradizione, o acquistare oggettistica per la casa e natalizia, mentre i più piccoli potranno giocare con il Massibus e i suoi giochi di legno, oppure farsi un selfie incorniciati dalla luminosissima stella di Natale.

Da sabato 7 dicembre il Trenino Polvere di Stelle accompagnerà bimbi e adulti nei luoghi più affascinanti del Natale.

Mentre i più piccoli potranno giocare e divertirsi con le attività pensate per loro, i grandi potranno visitare il Castello di Castrocaro ed il Palazzo Pretorio (Giornate dei Castelli Aperti organizzata dalla Regione ER), o farsi stregare dalle originali e divertenti visite guidate di Chiara Macherozzi.