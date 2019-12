Cibi tradizionali, giochi e artigianato al mercatino di "Natale in piazzetta"

Cibi della tradizione, birra artigianale, thè, tisane, cioccolato, artigianato artistico, oggettistica natalizia e per la casa, handmade, bijoux, giocattoli e abbigliamento arrivano con i Mercatini di Natale (da mattina a sera) in piazzetta Machiavelli a Castrocaro. A partire dall'8 dicembre e fino al 6 gennaio si tiene l'iniziativa organizzata dai commercianti della piazza in collaborazione con consorzio Castrumcari, col patrocinio del Comune.

Oltre ai mercatini ci sono anche: sfilate a 4 zampe, merende e giochi della tradizione ludica per grandi e piccini.

Il mercatino è aperto tutti i sabati e domeniche e nelle giornate festive di 24-25-26-31 dicembre 2019 e 01-06 gennaio 2020.

Organizzato dai commercianti della piazza in collaborazione con consorzio Castrumcari, col patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Gallery