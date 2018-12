Natale in pista con i Moka Club

Sabato 22 dicembre è in programma una Festa di Natale al Naima Club di Forlì in compagnia dei Moka Club.

Alle 20.30 si apre l'ingresso per la cena, mentre alle 21.30 si può entrare per la serata disco.

Alle 23.00 inizia lo spettacolo dei Moka Club e a seguire Dj set per festeggiare il Natale.

Ingresso: donna 10 euro, uomo 12 euro.

Tavolo con cena: donna 20 euro, uomo 22 euro.

Menù fisso: primo, secondo, dolce.

Per info e prenotazioni: 393 541 9000