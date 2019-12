Le feste si "riscaldano" con e' Zoc ed Nadel, i fuochi artificiali e i tortelli alla lastra

Da sabato 21 dicembre, quando si accende e' Zoc ed Nadel, entra nel vivo il calendario di eventi natalizi di Rocca San Casciano, con un programma ricco di iniziative fino al fino al 6 gennaio.

Ogni sera ci sono stand gastronomici per allietare la serata attorno al fuoco. Gli appuntamenti più attraenti? Tra gli appuntamenti principali c'è sicuramente il Capodanno in piazza del 31 dicembre, un grande momento di festa per dare il benvenuto al 2020.

Domenica 5 gennaio, per la vigilia dell'Epifania, ci si ritrova in piazza alle 16 con i giovani di Pro Rocca che preparano il tortello alla lastra più grande del mondo, mentre la sera sono in programma i fuochi d’artificio a tempo di musica sul fiume Montone.