Tra regali, presepi, alberi e opere d'arte torna alla fiera "Natalissimo"

Torna alla Fiera di Forlì, il 16 e17 Novembre 2019, Natalissimo. Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la tradizionale fiera di Natale, che si svolge, come sempre, presso la Fiera di Forlì nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 Novembre.

Natalissimo si presenta con una veste totalmente rinnovata, pur mantenendo le sue caratteristiche basilari che sono un punto di riferimento per tutte le famiglie.

Saranno presenti 250 espositori che proporranno una quantità sterminata di articoli da regalo, in molti casi frutto dell’abilità e dell’ingegnosità di persone che, nel loro tempo libero, danno vita a vere e proprie opere d’arte e d’artigianato che vengono rese disponibili a coloro che vogliono donare ai propri cari oggetti e realizzazioni introvabili altrove, perché uniche nel loro genere.

Non mancheranno le aziende specializzate in articoli natalizi, in oggetti utili per la casa e quelle che delizieranno i palati più esigenti con le specialità gastronomiche di alcune regioni d’Italia.

Natalissimo vuole essere un luogo di ritrovo per le famiglie, un luogo per programmare le imminenti festività e per portare un po’ di serenità, almeno per queste due giornate.

A questo proposito, sono in programma numerose iniziative che faranno da cornice a questa importante e, ormai, ben consolidata manifestazione.

Il Gruppo Presepisti di Longiano terrà corsi per imparare a costruire ed allestire un presepe, creando quegli elementi accessori quali alberi, cespugli, case e statuine indispensabili per animare e popolare qualsiasi presepe.

Per i bambini, saranno presenti tanti giochi gonfiabili, ma non solo, potranno imparare i segreti del mosaico, grazie al corso tenuto da Micaela Brugnatti e potranno costruire la loro bacchetta magica seguendo i preziosi consigli di Emanuela e Gilberta Baldoni.

In questa grande festa, poteva mancare il protagonista del Natale ? Certamente no ! Babbo Natale sarà a disposizione di tutti per ricevere le letterine dai bambini e per foto ricordo, con una scenografia adatta che crea la giusta atmosfera.

La fiera sarà animata dalla presenza di Radio Stella Azzurra di Forlimpopoli che fra musica, giochi e intrattenimenti allieterà le due giornate di Natalissimo.

Prima di lasciare la fiera, all’uscita, sarà possibile acquistare autentici alberi di Natale, grazie alla disponibilità di un importante vivaio forlivese.

Insomma, quest’anno è veramente una gran bella fiera, a misura di famiglia, per questo gli organizzatori e gli espositori di Natalissimo vi aspettano tutti, perché il Natale viene una sola volta all’anno e va festeggiato bene.

Orario per il pubblico: dalle 10:00 alle 19:00

Biglietto ingresso intero: € 5,00 – Fino a 12 anni gratis – Parcheggio gratuito