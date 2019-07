A tutta natura al giardino botanico con le libellule e le opere di Pietro Zangheri

Domenica 28 luglio al Giardino Botanico di Valbonella (Corniolo di Santa Sofia) si tiene l'iniziativa gratuita Una giornata a tutta natura.

Doppio evento per il Giaridno che inizia al mattino alle ore 10.30 con "La giornata della libellula". Una giornata speciale per conoscere abitudini e caratteristiche delle libellule che vivono nel Parco Nazionale.

Le libellule, per quanto si tratti di insetti molto comuni, hanno delle particolarità che forse non tutti conoscono, e che lasciano a bocca aperta. Durante questo laboratorio si prova anche a riconoscerle utilizzando l’applicazione Dryades–KeyToNature.



Inoltre "Con gli occhi di Zangheri". In occasione dei 130 anni dalla nascita del naturalista forlivese Pietro Zangheri, una giornata per conoscere questo personaggio cos'ì importante per la natura della Romagna

- Ore 10.00 presso il Centro Visita del Parco a Santa Sofia

Visita guidata al plastico della Romagna realizzato da Pietro Zangheri e alla mostra fotografica “Pietro Zangheri e la Natura della Romagna in 3D”.

- Ore 15.00 presso il Giardino Botanico di Valbonella “Pietro Zangheri” a Corniolo di Santa Sofia

Visita guidata con un occhio speciale rivolto alle dinamiche temporali della vegetazione e degli habitat forestali: dai tempi di Zangheri ad oggi.

- Ore 16.30 “Erbario al giardino” Laboratorio didattico: ripercorrendo le orme dei grandi botanici, bambini e famiglie realizzeranno un erbario per classificare e conservare al meglio fiori, foglie ed elementi vegetali.



A conclusione della giornata una gustosa merenda per tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria unificata a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli: Tel. 0543917912 – ladigadiridracoli@atlantide.net