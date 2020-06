Immersi nella natura con un trekking fra alberi secolari, torrenti e antichi sentieri

Domenica 28 giugno è in programma un'escursione nella foresta di Campigna organizzata da zambotrekking.com. Ritrovo alle 9.15 all'Alpen Bar Campigna.

Un trekking all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Campigna e Monte Falterona per ammirare da vicino e toccare con mano diversi alberi secolari, alcuni dei quali affrontando dei semplici fuori sentiero. Un percorso fra le varie specie di alberi e arbusti presenti nella foresta per imparare a riconoscerli. Campigna è un sito di alto valore naturalistico confinante con la Riserva Integrale di Sasso Fratino patrimonio UNESCO, dove la bellezza della natura accompagna durante tutto il tragitto. Partendo dal centro informazioni del Parco di Campigna si cammina lungo un’antica mulattiera fino a Villaneta, antica casa di pietre del Parco delle Foreste Casentinesi, per poi dirigersi verso il rifugio Ballatoio attraversando siti di interesse geologico unici. Il cammino prosegue nella foresta fino a incontrare l’antica strada forestale delle Cullacce dove scoprire i vari alberi e le tante azioni intraprese dall’Ente Parco per preservare questa antica foresta. Lungo questa strada forestale si passa da un torrente all’altro ammirandone, in tutto relax, le varie conformazioni fino a concludere il viaggio nel centro del Parco per incontrare il palazzo Granducale, primo edificio costruito a Campigna, oggi hotel e ristorante. Il percorso presenta alcuni tratti di salita ed è di media difficoltà.

Quota partecipazione: 15 euro a persona. Ragazzi fino ai 15 anni 10 euro. Escursione adatta ai ragazzi dai 12 anni purché abituati a camminare.

Prenotazione ed info: contattando la guida Marco Zambo Zambelli - cell/WhatsApp 339 666 5336 o info@zambotrekking.com