Tutte le soluzioni per l’armonia di corpo, anima e mente: un weekend con Natural Expo

Naturalmente in salute e in armonia. Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali i fulcri della 15esima edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente, che propone al pubblico le soluzioni più adatte ad alimentare corpo, anima e mente. L’evento, divulgativo e sociale ancor prima che commerciale, torna il 15 e 16 febbraio portando alla Fiera di Forlì 200 espositori e una folta schiera di operatori ed esperti di diverse discipline: workshop, trattamenti, laboratori, conferenze, esibizioni e tanti stimoli inediti che aiuteranno i visitatori a migliorare la qualità della vita. Quest’anno l’accento sarà posto anche sul tempo libero con un padiglione dedicato al turismo etico e consapevole. Perché il benessere, vien viaggiando.

I settori

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere, si articola nei settori "Bio Beauty Fashion", "Cuore Vegan", "Ritorno alle Origini", "Anima Creativa", "Salotto Olistico" e una sezione "Vita e Casa" ampliata e arricchita. "Anima Creativa" è un’area dedicata a creatività, artigianato, laboratori di produzione, handmade, design e realizzazioni ecosostenibili frutto di recupero e riciclo. Un settore che vuole incentivare la cultura della manualità e mettere l’accento sull’importanza dell’artigianalità, sulla qualità del lavoro paziente, unico e personale, creato con le proprie mani, anche ai fini del conseguimento del benessere personale e dell’intero ambiente. Un percorso di passione che rende il tempo libero ben speso, ma che può anche diventare vera professione e opportunità per la clientela e i visitatori della fiera.

"Ritorno alle Origini" si concentra su alimentazione bio, senza glutine, con ingredienti naturali come la canapa, abbigliamento etico ed etnico, artigianato, mercato di prodotti equo-solidali e a km 0. "Bio Beauty Fashion" presenterà dietologi, massaggi, palestre, cosmesi naturale e biologica certificata, prodotti per l’igiene del corpo, fitoterapici e omeopatici, fragranze per ambienti, infusi e profumi. Uno spazio che privilegia i piccoli produttori con le loro eccellenze selezionate accuratamente con criteri qualitativi molto accurati. Scegliere prodotti naturali e non chimici significa, infatti, contribuire al mantenimento di un basso impatto ambientale e rispettare la biodiversità.

"Cuore Vegan" porta in fiera ristorazione vegana, produttori settore superfood, editoria specializzata e i più accreditati consulenti del settore. "Salotto Olistico" spazio nel quale rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, vivere esperienze totalizzanti, assistere ad esibizioni, partecipare a sessioni sciamaniche e lezioni di yoga, workshop e free class dove danza e musica diventano occasioni per curare lo stress e ritrovare armonia fisica e sensoriale. In "Vita e Casa" c'è tutto ciò che serve a rendere l’ambiente domestico un luogo dove esprimere davvero la personalità, appagare i desideri, trovare ogni giorno se stessi in un contesto rivitalizzante e di piena armonia. Tra gli stand, soluzioni per l’arredamento, nuove tendenze di design, aziende specializzate in case di legno, nella ristrutturazione dell’appartamento e in energie rinnovabili. E ancora accessori ecologici, creazioni frutto di riciclo e riuso, quanto occorre per dare una nuova vita ai vecchi mobili assicurando loro un tocco di personalissima creatività in stile vintage o in chiave contemporanea. Durante le due giornate ci saranno dimostrazioni gratuite di recupero e restyling dei mobili senza produrre rifiuti superflui e nel rispetto dell’ambiente.

Il Benessere Vien Viaggiando

L’edizione 2020 della kermesse forlivese, porterà come d’abitudine il pubblico a viaggiare verso mondi e tradizioni lontane, ma anche a ideare e progettare una vacanza su misura, cucita sulla sensibilità, sui desideri, sulle passioni di ognuno di noi. In questa 15esima edizione, Natural Expo potenzia una sezione, già presente nella propria offerta al pubblico, creando l’area "Il Benessere vien Viaggiando". Un padiglione espositivo ad hoc capace di accogliere gli operatori del settore: tour operator specializzati, strutture ricettive, società di servizi, attività commerciali nell’ambito di abbigliamento, supporti e attrezzature per ogni tipologia di esperienza o vacanza outdoor e per chi è alla ricerca di un turismo consapevole; il tutto arricchito da mostre fotografiche e conferenze informative. Ampi spazi saranno dedicati alla proposta di pacchetti, servizi e soluzioni per soggiorni o itinerari in Italia e nel mondo, consulenze a 360 gradi con i professionisti del settore. Chiunque voglia organizzare una breve vacanza o anche un semplice week-end per rigenerarsi e ricaricare le energie, troverà in quest’area dedicata tutto quanto serve per coniugare svago e benessere.

A Natural Expo si elegge Miss Mamma Natura

Domenica 16 febbraio alle 16, Natural Expo ospiterà una tappa del Concorso Nazionale Miss Mamma Italiana giunto alla sua 27esima edizione e che si rivolge a tutte le mamme d’età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con una fascia "Gold" riservata anche alle mamme dai 46 ai 55 anni e una fascia "Evergreen" dai 56 anni in su. A Forlì, la selezione del concorso nazionale assegnerà anche un ulteriore riconoscimento. Verrà eletta "Miss Mamma Natura" cui sarà assegnata la Fascia Natural Expo.

Il Concorso, che sostiene Arianne Endometriosi, Onlus per la lotta all’endometriosi, e la manifestazione organizzata da Romagna Fiere, non vogliono porre l’accento solo sulla bellezza esteriore, ma intendono valorizzare la figura femminile in tutti gli aspetti che la rendono unica: la personalità, la tenacia, l’impegno in famiglia, nel lavoro, nella società, l’attenzione a uno stile di vita sano, la responsabilità che le mamme sanno esprimere tutti i giorni verso il benessere dell’altro e nel rispetto del mondo in cui viviamo.

"Miss Mamma Natura" è colei che attraverso la propria sensibilità, con piccole azioni quotidiane o grandi slanci ideali, ha cura dell’ambiente, del nostro pianeta e lo tutela con l’esempio trasmesso in famiglia e alle nuove generazioni. Sabato 15 febbraio, a partire dalle 18.30, la passerella ospiterà anche la sfilata "Pret a Voyer" di moda e accessori etici ed etnici. Produzioni d’eccellenza realizzate nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e ispirandosi alle tante culture che arricchiscono il pianeta, che daranno vita a un vero Galà presentato dalla promoter, regista e organizzatrice di eventi, Claudia De Matteis.

Natural Expo è un’immersione nella spiritualità

La 15esima edizione della kermesse forlivese, come tradizione, porterà il pubblico a viaggiare verso mondi e tradizioni lontane. Torna "Mondo Thai", lo spazio dedicato alla cultura thailandese con bazar, massaggi, trattamenti, esibizioni folcloristiche e dimostrazioni di arti marziali. In collaborazione con l'associazione Adhi e l'Istituto Samantabhadra di Roma, torna l’Area Tibet con esposizione e vendita di artigianato tipico, consigli di naturopatia Monaci Tibetani del Casato Tsawa del Monastero di Gaden Jangtse daranno forma al Mandala per la Pace Universale del quale avverrà la dissoluzione domenica 16 febbraio dalle 18.15 per distribuire poi le sue sabbie ai presenti come simbolo di buon auspicio.

I monaci presenti, da anni residenti in Italia, saranno Ghesce Tenzin Tenzin e Lobsang Dhargyal.Ai Mandala è dedicata anche la mostra Gate Mandala 144: Oracoli di Luce, curata da Claudia De Matteis, ma il viaggio avverrà anche attraverso la conferenza (domenica alle 16.30 in Sala Goberti) di Claudio Cardelli, presidente della Associazione Italia-Tibet, il quale affascinerà i visitatori col racconto di mezzo secolo di viaggi che l’hanno visto protagonista nel subcontinente indiano. Esperienze sulla rotta Italia-Asia con tanto materiale di archivio, ormai storico dei viaggi in Iran, Afghanistan e India. Per il secondo anno torna il Villaggio Celtico a cura dell’associazione “Antico Olmo”: rievocazioni, momenti didattici, rituali quali il Cerchio Celebrativo per entrare anche fisicamente in un antico villaggio celtico con tende, manufatti e suppellettili. Si può sentire parlare anche dei Druidi, personaggi misteriosi e affascinanti.

Mostre fotografiche, Salotto Olistico e Conferenze

Natural Expo offre al pubblico consulenze personalizzate, permette di vivere esperienze totalizzanti, ed è anche una fucina di stimoli sempre nuovi grazie ai seminari, alle conferenze e ai workshop a partecipazione gratuita che da sempre contraddistinguono la manifestazione. Il pubblico potrà ammirare ben 4 mostre fotografiche. Una sensoriale e tattile con gli scatti dei fotografi de "La Compagnia del Relax" Enrico Radrizzani, Claudio Silighini e Anna Serrano; una dedicata all’"Acqua forma di Vita e forza della Natura" da preservare assolutamente dall’inquinamento che la minaccia, nella quale sono esposte le fotografie naturalistiche di Marina Ori, Daniele Barzanti e Loris Bianchi, appassionati facenti parte della Sezione Emilia-Romagna dell’Afni (Associazione Foto Naturalisti Italiani); una sempre dedicata alla natura, flora e fauna in primis, con le “Storie da Raccontare” di Cesare Moroni (anch’esso fotografo Afni ed editore); una quarta della 31enne forlivese Gloria Teti intitolata “Nell’Anima” e che coglie fotograficamente gli stati d’animo. Una ricerca ispirata dalla definizione filosofica e psicologica di introspezione.

Ulteriormente arricchito il "Salotto Olistico" nel quale rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, vivere esperienze totalizzanti, assistere ad esibizioni, partecipare a sessioni sciamaniche e lezioni di yoga, workshop e free class dove danza e musica diventano occasioni per curare lo stress e ritrovare armonia fisica e sensoriale. Sarà presente l’area "Yoga e Dintorni", dove provare e conoscere lo yoga in tutte le sue forme con lezioni gratuite presentate da insegnanti certificati del territorio: dall’AcroYoga allo Yoga Dolce, dallo Yoga Sivananda a quello in stile Monrtreal, dallo Yoga Jyotim all’E-Yoga, passando per altre metodologie quali Yoga Parinama, Yoga Kundalini, Yoga Anukalana Inspired e Yoga Vidya.

Torna lo spazio "La musica che cura, il Ballo che guarisce" in cui sperimentare il potere benefico e curativo della musica e del ballo. Una sezione che si prende cura del corpo con esibizioni e free class di Zumba, Fit Dance, Total Body, Hip-Hop, Kendo e anche danze africane, polinesiane, flamenco, danza sportiva, danza del ventre, capoeira per adulti e bambini, kung-fu, musiche sciamaniche, tamburi vibrazionali, ginnastica posturale e ginnastica ritmica con Gymnica 96. A collaborare a queste sezioni saranno importanti Scuole, associazioni e professionisti del territorio tra cui Khatawat.2, The Boys Rock Club, Body Dharma, Centro Yoga Nataraja di Forlì, Dream Dance School di Cusercoli e ancora Duo Matarko e Love Shaman Way.

Non mancheranno i momenti formativi, con tavole rotonde, conferenze e seminari tenuti da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counselor professionisti di fama nazionale. Nel ricco programma che si articolerà in due ampi spazi dedicati, spiccano le presenze in Sala Europa del dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi sanguigni (domenica alle 14.15); del musicoterapeuta Capitanata ch terrà ben due esibizioni (sabato e domenica sempre alle 10.30); del pranoterapeuta, chiaroveggente e sensitivo Andrea Penna che oltre a dare consulenze nello stand 28 del Padiglione A, presenterà domenica alle 11.30 il proprio Metodo di "pranoterapia per tutti"; della life coach, scrittrice e antropologa Selene Calloni Williams che a Natural Expo presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere” (domenica alle 17.45); di Dario Canil che sabato alle 14 presenterà "Tu sei Magia": una conferenza esperienziale che lo scrittore nato a Basilea calibrerà su linguaggio dell'Anima per ricordare che la felicità è un nostro diritto di nascita di cui siamo totalmente responsabili e che ciò che davvero siamo è meraviglioso. A Forlì tornano anche Gabriella Mereu con l’esperienza del Sintomo Narrante (sabato alle 11.30) e la numerologa Rita Maria Faccia (alle 11.30 di domenica nell’Open Space) con la conferenza sul “Numero all'Inizio e per Sempre - La Tua Data di Nascita svela i 4 Periodi-Cicli di Vita Personale”. Informazioni e programma completo sul sito www.naturalexpo.it

A Natural Expo tanti laboratori per liberare la creatività dei bambini

Visitare Natural Expo è un’esperienza per tutta la famiglia e anche i bambini saranno protagonisti di tanti spazi e momenti loro dedicati attraverso laboratori e percorsi esperienziali. Dalla vista al tatto, gli stimoli del Cantiere dei Sogni di Kapla Animazione permetteranno ai più piccoli di costruire con materiali naturali, strutture grandiose, ma la fantasia si esprimerà anche nel realizzare gioielli con Rame d’Alberi: un laboratorio gratuito nel quale dare vita a segnalibri, braccialetti, anelli, ciondoli portachiavi e mandala. Il tutto utilizzando rame, pietre dure, materiali naturali con tecniche capaci di dare vita a pezzi unici degni dei grandi maestri gioiellieri. Inoltre, Eleonora Guerrini presenterà il "Metodo Gioìa 4kids – La Pedagogia del Cuore". Un approccio educativo diverso attraverso laboratori di movimento espressivo per scuola dell’infanzia e scuola primaria che applicano un metodo olistico-ludico nel quale si uniscono antichi saperi orientali con danze, atelier creativi, giochi di bioenergia e fantasia. Sono un concentrato di divertimento e condivisione, che unendo creatività, movimento e colori, sostengono i bambini, dai 3 ai 9 anni, nello sviluppo del loro corpo fisico-mentale-emozionale. Domenica dalle 16 nell’Area Fashoon&Kids, si potrà scoprire da vicino questa metodologia.

Natural Expo è una Comunità Solidale

Anche quest’anno Natural Expo sostiene con forza progetti di solidarietà e associazioni che si propongono di diffondere buone cause e buone prassi. A questa 15ª edizione saranno presenti Medici Senza Frontiere, Greenpeace, i volontari di Animal Asia Italia, la Cooperativa Sociale Siamo Qua, coi suoi lavori del laboratorio di sartoria che offre opportunità di formazione, lavoro e reinserimento sociale alle detenute del carcere della Dozza a Bologna.

Presente anche Auser Forlì, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Nel proprio spazio all’interno della rassegna, verrà allestita una mostra intitolata “La Natura nell’arte” frutto dell’impegno profuso in questi anni dagli allievi del corso di pittura tenuto da Alvaro Lucchi.

Inoltre le volontarie di Auser animeranno un laboratorio aperto a tutti di maglieria per realizzare la Sciarpa della Solidarietà. Chiunque potrà cimentarsi nella loro realizzazione e le sciarpe create saranno donate a coloro che le avranno fatte o le desidereranno. Particolarissima, poi, è l’esperienza illustrata da Floriana Cino della cooperativa sociale Seacoop di Imola. Si tratta del progetto del “Pollaio Sociale”, attività nata all'interno del Centro Occupazionale La Tartaruga di Toscanella di Dozza dedicato a persone adulte con disabilità e nel quale vengono creati spazi e opportunità di “fare insieme” e condividere il più possibile luoghi e attività. Come il Pollaio Sociale, ad esempio, esperienza avviata a marzo 2016 e che favorisce l’inclusione sociale, la salvaguardia dell’ambiente, il benessere degli animali da allevamento e i vantaggi nutrizionali (e non solo) del consumo di prodotti (in questo caso le uova fresche) ottenuti privilegiando il rispetto della Natura, nei suoi modi e tempi. L’esperienza verrà presentata sabato 15 febbraio in Sala Goberti alle 13.30.

Promozione soci Coop Alleanza 3.0

Natural Expo è da sempre attenta ai bisogni della persona e vicina alle famiglie. Per questo offre la possibilità di visitare la manifestazione con promozioni a vantaggio di tutti. Non solo la giornata inaugurale di sabato 15 febbraio prevede un biglietto unico d’ingresso al prezzo di appena 3 euro, ma a beneficio di tutti i soci Coop Alleanza 3.0, quest’anno è a disposizione una formula ancora più interessante. Per rendere sempre più piacevole passare una giornata in fiera passeggiando tra gli stand. Presentando al Self-Service Ristorante della fiera la tessera sociale Carta Socio Coop si ha diritto a uno sconto del 20% sulla consumazione. Nella giornata di domenica 16 febbraio, i soci potranno visitare Natural Expo a prezzo ridotto: 6 euro anziché 8 euro. Basterà presentare la tessera alle casse e lo sconto di 2 euro varrà per il socio e anche per il suo accompagnatore.