Un weekend dedicato al benessere: a Forlì torna Natural Expo. E si ballerà anche la "MammaDance"

Torna alla Fiera di Forlì la tredicesima edizione di Natural Expo, la Fiera del benessere che alimenta corpo, anima e mente, con una novità: la presenza di un grande salotto olistico. Organizzata da Romagna Fiere, la manifestazione vedrà protagonisti dal 16 al 18 febbraio centri benessere, scuole olistiche e oltre 200 espositori specializzati provenienti da tutta Italia e dall’estero che presenteranno trattamenti e metteranno in vendita prodotti innovativi ed ecologici.

Sono tante le iniziative che arricchiranno il weekend, come conferenze, workshop, showcooking, momenti formativi e di sensibilizzazione a partecipazione gratuita. “Ogni anno gli espositori sono sempre più selezionati - spiega Claudia Cortini Organizzatrice del Natural expo -. Cerchiamo di presentare le più svariate possibilità di ogni settore, cerchiamo di proporre ai visitatori eventi capaci di appagare ogni curiosità e arricchire anche sotto il profilo culturale".

I settori espositivi

Quattro i settori espositivi nei quali si articola Natural Expo: “Vita e Casa”, che propone arredamento, creazioni frutto di riciclo e riuso, accessori ecologici e feng shui, e aziende specializzate in energie alternative e rinnovabili; “Cuore Vegan”, con ristorazione vegana, corsi di cucina editoria specializzata e i più accreditati consulenti del settore; “Ritorno alle origini” con abbigliamento etico ed etnico, artigianato creativo, mercato di prodotti a km 0; ed “Eco-bio Beauty Fashion", alla presenza di dietologi e durante il quale sono previsti massaggi, cosmesi naturale e biologica certificata, prodotti per l’igiene del corpo, fitoterapici e omeopatici.

Il cartellone di eventi

Ricco è anche il cartellone che presenta 28 conferenze tenute da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counselor professionisti di fama nazionale. Tra questi la dottoressa Gabriella Mereu, l’astrologo e tarologo Davide Landi, il consulente tecnico antropometrico Daniele Gullà, l’omotossicologo naturopata ed esperto di medicina cinese Giampaolo Giacomini, il coach e manager della Roberto Re Leadership School Gian Matteo Gavelli e molti altri. La grande novità di quest anno è il Salotto Olistico, un'area dove saranno presenti le scuole e i centri benessere più accreditati. Nella circostanza il pubblico potrà sperimentare liberamente i benefici effetti dei loro trattamenti dal Riequilibrio energetico alla Riflessologia plantare, dalla Cristalloterapia all’Aura Soma, dal Reiki allo Shiatsu.

Sarà inoltre presente anche “Love Shaman Way”, un'immersione nei riti sciamanici con Prem Antonino “Lo sciamano dell’amore”, che guiderà il pubblico nella Trance Dance sciamanica. E' in programma aanche un vero Matrimonio Sciamanico, con una cerimonia solenne e profonda. Ci sarà anche un'"Area Yoga", dove sarà possibile provare e conoscere lo yoga in tutte le sue forme con lezioni gratuite. L'esposizione prevede un'area "Esperienziale", dove sperimentare il potere benefico e curativo della musica e del ballo che va dalla Zumaba alla Etnolistic e alla Fit All Dance e Biodanza. Si potrà sperimentare la "MammaDance", un ballo creato per le future e neo mamme per tornare in forma dopo la gravidanza danzando col proprio bambino. Ci sarà anche un laboratorio dedicato ai più piccoli con Artegiocando.

Come ogni edizione del Natural Expo saranno presenti stand dedicati alla ristorazione, con stand di cucina indiana, cucina ayurvedica e vegana. Grazie a questa esposizione sarà possibile fare una sorta di viaggio alla scoperta di tradizioni e culture lontane si potrà trovare infatti una Yurta Mongola, nella quale entrare immaginando di trovarsi tra sciamani e guaritori. Monaci Tibetani realizzeranno il" Mandala per la Pace Universale" dal venerdì alla domenica quando, dalle 17, verrà eseguita la cerimonia per la dissuasione del Mandala stesso e le sue sabbie verranno distribuite alle persone presenti come simbolo di buon auspicio. Tornerà inoltre “Mondo Thai” il padiglione dedicato alla cultura e alle tradizioni Thailandesi che resterà aperto nelle serate di venerdi e sabato sino alle 22.30.

ORARI - Venerdì dalle 14 alle 20, sabato domenica dalle 10 alle 20.

BIGLIETTI - Venerdì biglietto unico 3 euro, sabato domenica intero 8 euro, ridotto 6 euro con coupon scaricabile dal sito www.naturalexpo.it bambini gratis fino ai 12 anni.