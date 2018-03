Negramaro Tribute Band: serata live di Note italiane

Venerdì sera al Naima arriva la Negramaro Tribute Band. Il progetto della tribute band del celebre gruppo pugliese nasce nel 2008 dall'impressionante somiglianza fisica e vocale di Fulvio Notari con Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro.

Si aggregano in seguito altri membri tra i quali Federico Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco Carnesecchi (autore e chitarrista di molti artisti tra cui Anna Oxa, Gianni Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri Baldassarre.

Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva.

La continua ricerca nei suoni e l'energiche esibizioni live, candidano la Negramaro Tribute Band a essere la tribute ufficiale del gruppo salentino per gli anni a venire.

Attualmente la Negramaro Tribute Band è molto impegnata in un tour in giro per l'Italia. Questa la formazione