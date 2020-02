"Nel nome del padre", un viaggio musicale con Marco Morandi

Venerdì 7 febbraio al Teatro Italia di Rocca San Casciano va in scena "Nel nome del padre (storia di un figlio di...)" con Marco Morandi, Augusto Fornari, Toni Fornari e con la partecipazione video di Gianni Morandi.

“Nel nome del padre (Storia di un figlio di … )” è un viaggio musicale, suonato dal vivo con una band di tre elementi (basso, tastiere e batteria), nella vita artistica e personale di Marco. Partendo da un’infanzia privilegiata all’interno di una famiglia costantemente ‘sotto i riflettori’, passando per l’elaborazione del proprio cognome e della ‘condizione’ di figlio d’arte, arrivando ai suoi primi 40 Descritto attraverso aneddoti, incontri e canzoni dal vivo lo spettacolo avrà come colonna sonora alcuni brani che hanno fatto la storia della musica, scritti da cantautori conosciuti personalmente da un Marco bambino e diventati nel tempo veri e propri riferimenti artistici per lui come Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Lucio Dalla.Con un’attenzione particolare ad alcuni storici pezzi del celebre padre. “C'è una domanda ricorrente che mi viene fatta dalla maggioranza delle persone che incontro: com'è essere il figlio di Morandi?" “È che tutti ti chiedono com’è essere il figlio di Morandi!” È in questa frase la natura del personaggio Marco Morandi, che con ironia spiega il titolo non casuale Nel nome del padre (Storia di un figlio di...).

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro