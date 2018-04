Nel Parco nazionale tra mille colori: convegno nazionale sulle libellule

Le libellule sono insetti di grande bellezza e fascino che rientrano nell’ordine degli odonati. Appassionati ed esperti di tutta Italia si confronteranno nel fine settimana sulle ultime ricerche che riguardano questi straordinari abitanti delle foreste, presentando gli ultimi studi effettuati.

L’evento è organizzato dalla Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule (odonata.it), in collaborazione con il parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna e con il patrocinio del Comune di Santa Sofia.

Tema centrale del convegno saranno i risultati dei due anni di ricerca svolti dalla Società che hanno portato al censimento e allo studio della distribuzione di questi coloratissimi insetti all’interno del Parco. Odonata.it, infatti, grazie ai suoi associati e ad appassionati provenienti da tutta Italia, si è impegnata nella realizzazione di uno studio che ha notevolmente incrementato le conoscenze di questi animali legati agli ambienti acquatici dell'area protetta.

L’XI convegno nazionale “Le libellule in Italia”, sabato 21 e domenica 22 aprile, si terrà presso l’Ostello della gioventù di Santa Sofia (FC).

Il convegno è aperto a chiunque sia appassionato di temi naturalistici e ambientali.

Per iscrizioni e maggiori informazioni si può consultare il sito della Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule: www.odonata.it.