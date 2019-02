"Nessuna pietà per l'arbitro", conflitti esistenziali attorno all'arbitro

Va in scena il 27 febbraio, ore 21.00, al Teatro Testori di Forlì "Nessuna pietà per l'arbitro" di Emanuele Aldrovandi.

Una famiglia che vive per il basket. Una società post-ideologica, in cui sembra non riusciamo più a scegliere in base a principi di valore. Eppure scelte ne compiamo e continuamente. Ma in funzione di cosa? Attorno alla figura dell’arbitro la triade dei protagonisti si allea, si accalora, collabora, si accanisce trasformando le situazioni conflittuali in conflitti di natura etica ed esistenziale.



Lo spettacolo vede come protagonisti Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, Federica Ombrato e Alessandro Vezzani. Regia di Marco Maccieri e Angela Ruozzi.

Biglietti: https://www.vivaticket.it/ita/event/nessuna-pieta-per-l-arbitro/121729