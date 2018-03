Neve abbondante in Campigna: un altro weekend tra sci e ciaspole

Domenica è l'ultimo giorno per visitare la mostra fotografica "Dolore e libertà", fotografie della Linea Gotica di Aniceto Antilopi allestita presso la Galleria "V. Stoppioni". Un centinaio di immagini dedicate ai luoghi e ai monumenti ai caduti dei combattimenti. La mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Grazie alle abbondanti nevicate, prosegue l'apertura degli impianti sciistici di Campigna: sci di fondo, discese, area bob, snow park e campo scuola sono coperti da un favoloso manto bianco, mentre i sentieri sul crinale permettono di ammirare uno scenario da favola con le ciaspole ai piedi. Per info e aggiornamenti: www.campigna.it.

Sabato 31 marzo l'associazione Dada Maisha O.n.l.u.s, in collaborazione con CIF Santa Sofia e con il Patrocinio del Comune di Santa Sofia, presenta "RiDiamo", spettacolo di cabaret con Nando Timoteo e Giorgio Verduci, direttamente da Zelig e Colorado Cafè.

Ingresso 20 euro (ridotto under 18 euro 15). Info e prenotazioni: 349 9503847 o 348 5251193. Il ricavato della serata verrà devoluto a Dada Maisha O.n.l.u.s, a sostegno di una casa famiglia in Tanzania.