Nick Pizzinelli Trio: ecco i "Brillanti sparsi" in versione jazz

Quando il pop e il rock cambiano verso. Mercoledì sera al Petit Arquebuse, nell’ambito del Forlì jazz festival arriva un gruppo inedito, che si ricompone solo in occasione di serate jazz, a cui si prestano volentieri il vulcanico Nicola Pizzinelli, alla batteria, l’entertainment dei “Brillanti Sparsi”, e Andrea Torre, il poliedrico tastierista della band, supportati egregiamente, e a volte presi per mano, da Enrico Moretti, al contrabbasso.

Una carrellata di standard jazz da Duke Ellington a Charlie Parker a John Coltrane, con un omaggio a CHET BAKER, nell’ambito del Forlì Jazz Festival dedicato al grande trombettista americano, in corso in 20 locali cittadini, ispirata dal contrabbassista della band Enrico Moretti, noto session man di diversi gruppi jazz della regione, ma conosciuto meglio come componente del noto Jazz Forum Trio.

Dovremo quindi aspettarci da questo gruppo anche qualche cosa di particolare….conoscendo bene gli altri due componenti di questa band, notissima nella scena cosiddetta del “rock demenziale, ironico, irriverente”, alla Freak Antony-Skiantos, per intenderci, conosciuti oltre i confini comunali, dove si esibiscono quasi ogni sera.