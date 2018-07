Nicola Baroni presenta il suo "Ipercello"

Per la prima volta a Bertinoro, grazie all’Entroterre Festival, venerdì 27 luglio, ore 21.30, al Teatro Ex Seminario in Piazza Novelli, il pubblico può scoprire l’esperienza dei cosiddetti “strumenti aumentati”. Verrà presentato infatti, nell’originale formula della conferenza/concerto, il sistema “Ipercello”, un sistema interattivo sviluppato da Nicola Baroni, dove le sonorità elettroniche facenti parte della composizione sono gestite direttamente dall’esecutore tramite analisi audio e/o sensori d’inerzia posizionati sotto l’archetto del violoncello.

La serata prevede una presentazione e dimostrazione pratica del sistema, seguita dall’esecuzione di una selezione di brani tratti dal recital “Voltaire meets Kafka” per Hypercello.

Il sistema che sta alla base del progetto fa esplicito riferimento al concetto di Hypercello ideato da Tod Machover e sviluppato al MIT a partire dagli anni 90, e del collaterale progetto Augmented Violin dell’IRCAM.

La tecnologia degli iperstrumenti (anche detti strumenti aumentati) si basa sull'analisi e il calcolo in tempo reale (physical computing) del movimento e del suono degli esecutori: la cattura del gesto esecutivo (sensing) diviene quindi base dinamica per processi algoritmici, la cui struttura modulare viene gestita e modificata dall'esecutore in tempo reale. La collaterale indagine è orientata a definire ed esplorare alcuni parametri timbrici degli strumenti musicali classici nel loro interagire con le prassi e le gestualità esecutive.

Nel presente progetto le produzioni musicali si basano sul concetto di composizione interattiva. In questo senso Violoncello Aumentato e Software iniziano a essere sempre più un’unica entità a volte difficilmente distinguibile dalla partitura e dallo stesso progetto compositivo che ne sta alla base: il suono “virtuale” emerge così come un’effettiva conseguenza delle azioni che avvengono sul palco, momento di realizzazione di un ecosistema musicale.

Il programma alterna brani di repertorio recentemente composti per Violoncello Solo, a nuove produzioni basate su sistema interattivo.

All'interno del sistema Ipercello le sonorità elettroniche facenti parte della composizione sono gestite direttamente dall'esecutore tramite analisi audio e/o sensori d'inerzia posizionati sotto l'archetto del violoncello.