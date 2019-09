"Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto

Dal 26 settembre al 6 gennaio viene ospitata presso i Musei San Domenico, nell'ambito del Festival del Buon Vivere, la mostra fotografica di Luca Campigotto "Nigthscapes", a cura di ForMat (Forlì - Matera per il Buon Vivere). Giovdì 26 settembre, alle 12, l'inaugurazione.



"Ho iniziato a fotografare di notte trent’anni fa a Venezia, dove sono nato e cresciuto" racconta Campigotto. "Volevo fuggire alla rappresentazione più scontata del luogo cercando di restituire un’impressione teatrale, di scenografia irripetibile e senza tempo". "Il mio modo di intendere la fotografia - prosegue l'artista - è strettamente connesso al desiderio di “evocare”, un’atmosfera o magari un’epoca che le permetta di durare nel tempo. Cerco di combinare la tensione compositiva dell’inquadratura con la forza suggestiva di un colpo di luce. Sin dall’inizio, il mio lavoro si incentra su due filoni: quello dei paesaggi selvaggi e quello della notte nel- le metropoli. Per questo Matera e Forlì si uniscono in una straordinaria eccezione che racconta epoche diverse, che racconta la bellezza del mai scontato".

La mostra rimane aperta, a ingresso libero, fino al 6 gennaio, dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle 19.