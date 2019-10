Per gli amanti delle noci torna la "Spigolatura Solidale"

Impresa e scuola insieme nel segno della solidarietà. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, all’azienda Agricola San Martino (Via Persiani 61 - San Martino in Strada), torna l’appuntamento con la Spigolatura Solidale, la tradizionale pratica che da secoli si tramanda in agricoltura.

Ad organizzarla è New Factor, azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì.

Come nelle precedenti edizioni, nei tre giorni dalle ore 8 alle ore 17, con un contributo libero per ogni nucleo familiare, si potrà entrare nel noceto e prendere i frutti rimasti a terra dopo la raccolta. Le persone saranno accolte dai volontari dell’istituto comprensivo (docenti, studenti e genitori) in diversi punti d'entrata.

I proventi saranno utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore per l'Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì.

Negli anni, la collaborazione tra l'azienda e la scuola ha generato un importante percorso didattico che permette di avvicinare gli studenti al settore dell’agricoltura e alla produzione della noce nel territorio. I ragazzi, di una età compresa fra gli 11 e i 14 anni, durante l’anno vengono coinvolti nelle varie fasi della filiera, potatura invernale, raccolta meccanizzata, lavorazione e vendita.

Sono molte le iniziative realizzate in questo cammino formativo che ha dimostrato quanto sia importante per i giovani potere vivere esperienze dirette. Fra i tanti risultati ottenuti nelle varie edizioni anche la realizzazione del libro “Il Tempo delle Noci”, con prefazione di Vittorio Sgarbi e pubblicato da Maggioli Editore, che raccoglie foto e appunti presi in libertà dai ragazzi nell’ambito del progetto “Le noci sotto l’obiettivo (fotografico)!”.

La Spigolatura Solidale viene realizzata nell’ambito dell’attività di responsabilità sociale d’impresa di New Factor che è anche capofila del progetto IN-NOCE costituito insieme alla cooperativa faentina Agrintesa e a diciannove aziende agricole nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è sviluppare, con un’idea di sistema, la coltivazione del noce da frutto. Alle aziende agricole che aderiscono viene assicurata la necessaria assistenza tecnica, il ritiro e la gestione del prodotto, la valorizzazione delle noci attraverso elevati standard qualitativi ed il marchio Mister Nut Noci di Romagna.

Nelle giornate della Spigolatura Solidale sarà operativo anche il punto vendita della San Martino, spazio di riferimento per centinaia di consumatori e appassionati della noce.