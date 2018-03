"Noi siamo il suolo, noi siamo la terra" con Roberto Mercadini

Ass.I.Pro.V. ODV Centro Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena, in collaborazione con alcune associazioni impegnate nel contrasto all’indigenza promuove una serata di sensibilizzazione sulla povertà. L’evento, ad ingresso libero, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì e si svolgerà a Forlì il domenica alle ore 20.30 presso la Fabbrica delle Candele.



Interverrà sul tema della povertà (e non solo) Roberto Mercadini, noto ed apprezzato artista locale che proporrà lo spettacolo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra. Monologo per una cittadinanza planetaria".



I soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa sono il Centro di Solidarietà di Forlì, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, l’Emporio della solidarietà, la Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì e la Caritas Forlì-Bertinoro.

L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto regionale più ampio finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, che pone al centro il contrasto alla povertà e alla fragilità delle persone che hanno perso il lavoro e/o la casa, che sono prive di rete sociale di riferimento e che vivono in situazione di svantaggio per questioni di genere, di disabilità o ambientale.



Per info: Assiprov 0543/36327